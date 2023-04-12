Погода в Одессе 13 апреля: опять прогнозируют осадки

По сообщению Гидрометцентра Черного и Азовского морей в четверг, 13 апреля 2023 года, в Одессе ожидается небольшой дождь, днем воздух прогреется до +16°С.
Прогноз погоды в Одессе 13 апреля
Облачно с прояснениями. Небольшой дождь.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 8-10°С, днем 14-16°С.
Погода в Одесской области 13 апреля
Облачно с прояснениями. Небольшой дождь, ночью местами умеренный.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 5-10°С, днем 13-18°С.
На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.