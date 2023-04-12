Погода в Одессе 13 апреля: опять прогнозируют осадки

Погода в Одессе 12 апреля: прекратится ли дождь? На завтрашний день, среду, 12 апреля 2023 года, синоптики прогнозируют в Одессе и области облачную погоду с прояснениями. Но небольшие осадки в виде дождя все же не исключены, сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 11 апреля: объявлено штормовое предупреждение 11 апреля синоптики прогнозируют в Одессе порывы сильного ветра, до 20 метров в секунду. Но снижения температуры воздуха при этом не ожидают. Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 10 апреля: ждать ли град или грозу? 10 апреля 2023 года, в понедельник, никаких природных эксцессов, таких как град и гроза, какими запомнился предыдущий день, 9 апреля, сегодня ждать не стоит. Такой прогноз дает Гидрометцентр Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе: будет ли теплым воскресенье 9 апреля По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в воскресенье, 9 апреля 2023 года, в Одессе и Одесской области сохранится облачная погода. Но дождь, если и будет, то местами и небольшой. А вот воздух уже начинает понемногу прогреваться. ПОДРОБНЕЕ