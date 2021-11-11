Погода в Одессе 12 ноября: какой обещает быть пятница

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в пятницу, 12 ноября 2021 года, в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. Без осадков.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 3-5 градусов тепла, днем +11+13 градусов.
По Одесской области ожидается облачная погода с прояснениями. Без осадков. Ночью и утром местами туман.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 0-5 градусов тепла, днем она поднимется до 9-14 градусов тепла.
На дорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.