Погода в Одессе 12 ноября: какой обещает быть пятница

Завтра в Одессе похолодает Уже ближайшей ночью, 10 ноября 2021 г город ждут ночные заморозки до -1°C ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе: синоптики 9 ноября обещают осадки Завтра, во вторник, 9 ноября 2021 года, в Одессе и Одесской области синоптики прогнозируют погоду с переменной облачностью, а днем возможен небольшой дождь ПОДРОБНЕЕ