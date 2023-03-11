Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе 12 марта: утихнет ли ветер?

Погода в Одессе 12 марта: утихнет ли ветер?

Штормовое предупреждение, объявленное в Одессе и Одесской области на 11 марта, продлено и на воскресный день 12 марта. Ночью и утром этого дня в регионе ожидаются порывы северо-западного ветра. Его скорость будет достигать 15-18 м/с, предупреждают синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей.

В этой связи в мэрии просят одесситов и гостей города по возможности ограничить поездки по городу, не оставлять свои авто под деревьями и линиями электропередач и помнить, что во время шторма к одесскому побережью может прибить морские мины.

Погода в Одессе 12 марта

В Одессе в воскресенье ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью возможен небольшой дождь, днем без осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с, ночью и утром порывы до 15-18 м/с.

Температура ночью 3-5°С тепла, днем 8-10°С со знаком «плюс».

Погода в Одесской области 12 марта

По Одесской области прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с, ночью и утром порывы 15-18 м/с.

Температура ночью 0-5°С тепла, днем она поднимется до 7-12°С выше нуля.

На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 2-4 км.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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