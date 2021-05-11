Погода в Одессе 12 мая: похолодает и пойдет дождь

В Одессе в среду, 12 мая, будет переменная облачность. Утром и днем ​​кратковременный дождь.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-12 °С, днем ​​15-17 °С. Температура морской воды 11-12 °С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

В Одесской области также переменная облачность. Ночью без существенных осадков,

утром и днем ​​местами кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-12 °С, днем ​​15-20 °С. На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.