Погода в Одессе 12 июля: каков прогноз на вторник

Завтра, во вторник, 12 июля 2022 года, в Одессе и Одесской области ожидается теплая, но не жаркая погода. Осадков не прогнозируют.
По прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра в Одессе:
Облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 14-16°С, днем 24-26°С тепла.
Температура морской воды 21-22°С.
По Одесской области:
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 11-16°С, днем 22-26°С выше нуля.
На автодорогах области видимость хорошая.