Погода в Одессе 12 августа: снова гроза?

Завтра, в пятницу, 12 августа 2022 года, в Одессе и Одесской области снова прогнозируют кратковременный дождь, а местами возможны и грозы.
По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе завтра:
облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днем кратковременный дождь, гроза.
Ветер северный 7-12 м/с.
Температура ночью 19-21°С, днем 28-30°С тепла.
Температура морской воды 23-24°С.
По Одесской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днем кратковременный дождь, гроза.
Ветер северный 7-12 м/с.
Температура ночью 16-21°С, днем 27-32°С выше нуля.
На автодорогах области видимость хорошая.