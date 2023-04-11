Погода в Одессе 12 апреля: прекратится ли дождь?

На завтрашний день, среду, 12 апреля 2023 года, синоптики прогнозируют в Одессе и области облачную погоду с прояснениями. Но небольшие осадки в виде дождя все же не исключены, сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе на 12 апреля
По прогнозам, в Одессе завтра будет облачно с прояснениями. Небольшой дождь.
Ветер восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 8-10°С тепла, днем она поднимется до 11-13°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 12 апреля
В Одесской области завтрашняя среда также обещает быть облачной с прояснениями. Небольшой дождь. Ночью и утром местами туман.
Ветер восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 5-10°С тепла, днем 11-16°С выше нуля.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.