Погода в Одессе 11 сентября: ожидается туман

Завтра, в воскресенье, 11 сентября, ночью и утром по Одессе и области ожидается туман, видимость 200-500 м, утром и днем гроза. Объявлено штормовое предупреждение.
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе ожидается облачная погода. Возможен дождь. Утром и днем гроза.
Ветер южный, днем северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 16-18°С тепла, днем 20-22°С.
Температура морской воды 20-21°С.
По Одесской области:
Облачно. Умеренный дождь, ночью местами значительный. Местами гроза. Ночью и утром местами туман.
Ветер южный, днем северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 13-18°С тепла, днем 20-25°С.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.