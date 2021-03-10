Погода в Одессе 11 марта: тепла пока что нет

Завтра, в четверг, 11 марта, в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. Без осадков, информирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам.
Ветер восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 1-3 °С ниже нуля, днем 2-4 °С тепла.
По Одесской области облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 2-7 °С мороза, днем 1-6 °С тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.
Фото Юлии Сущенко