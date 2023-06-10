Погода в Одессе: 11 июня возможны гроза и шквал

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в воскресенье, 11 июня 2023 года, погода в Одессе и Одесской области может испортиться: синоптики прогнозируют кратковременный дождь, грозу и шквальный ветер.
Прогноз погоды в Одессе на 11 июня
По данным синоптиков, в Одессе завтра будет облачно с прояснениями. Возможен дождь, гроза.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, при грозе шквал 15-20 м/с.
Температура ночью 16-18°С, днем 22-24°С со знаком «плюс».
Температура морской воды 21-22°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 11 июня
По Одесской области в воскресенье ожидается переменная облачность. Возможен дождь, гроза, днем местами град.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, при грозе шквал 15-20 м/с.
Температура ночью 13-18°С, днем 22-27°С тепла.
На дорогах области видимость во время дождя местами 1-2 км.
Как сообщалось, в Одессе и Одесской области объявили штормовое предупреждение на завтрашнее воскресенье, 11 июня 2023 года.