Погода в Одессе 11 декабря: утром туманно, днем дождливо

Завтра, в пятницу, 10 декабря, в Одессе ожидается облачная погода. Как сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей, ночью без существенных осадков, днем небольшие осадки. Ночью и утром туман.
Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью и днем 4-6 °С тепла.
По Одесской области облачно. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь. Ночью и утром местами туман, гололед, гололедица.
Ветер юго-восточный, 9-14 м/с, ночью местами порывы 15-17 м/с.
Температура ночью и днем 2-7 °С тепла, на юге до 12 °С тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами гололедица, туман, видимость 200-500 м.