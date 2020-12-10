Погода в Одессе 11 декабря: утром туманно, днем дождливо

Погода в Одессе 10 декабря: четверг обещает быть дождливым Завтра, в четверг, 10 декабря, в Одессе ожидается облачная погода. Ночью небольшие осадки, преимущественно в виде дождя и мокрого снега, днем дождь, информирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ

Что приготовила погода одесситам 9 декабря? Завтра, в среду, 9 декабря, в Одессе ожидается облачная погода. Временами небольшие осадки, сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ