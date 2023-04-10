Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе 11 апреля: объявлено штормовое предупреждение

Погода в Одессе 11 апреля: объявлено штормовое предупреждение

11 апреля синоптики прогнозируют в Одессе порывы сильного ветра, до 20 метров в секунду. Но снижения температуры воздуха при этом не ожидают. Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Прогноз погоды в Одессе на 11 апреля

Облачно. Возможен дождь.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 8-10°С, днем 11-13°С.

Погода в Одесской области 11 апреля

Облачно. Умеренный дождь, утром и днем местами значительный.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 5-10°С, днем 9-14°С.

На дорогах области видимость во время дождя 1-2 км.

Штормовое предупреждение 11 апреля

В течение суток 11 апреля 2023 г. по Одессе и области ожидаются порывы северо-восточного ветра, 15-20 м/с.

Жителей города просят быть осторожными и внимательными:

  • максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин; 
  • просьба не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач;
  • осторожно передвигаться под деревьями – в результате сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.

Из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Морские мины может сорвать с якорей и прибить к берегу. При этом вероятен неконтролируемый подрыв мины, особенно в штормовую погоду. 

В случае обнаружения морской мины (мин) или предметов, похожих на них, ни в коем случае их нельзя трогать. Необходимо безотлагательно сообщать по номеру 102.

Фото: «Южный Курьер»

 

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить