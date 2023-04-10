Погода в Одессе 11 апреля: объявлено штормовое предупреждение

11 апреля синоптики прогнозируют в Одессе порывы сильного ветра, до 20 метров в секунду. Но снижения температуры воздуха при этом не ожидают. Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Прогноз погоды в Одессе на 11 апреля

Облачно. Возможен дождь.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 8-10°С, днем 11-13°С.

Погода в Одесской области 11 апреля

Облачно. Умеренный дождь, утром и днем местами значительный.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 5-10°С, днем 9-14°С.

На дорогах области видимость во время дождя 1-2 км.

Штормовое предупреждение 11 апреля

В течение суток 11 апреля 2023 г. по Одессе и области ожидаются порывы северо-восточного ветра, 15-20 м/с.

Жителей города просят быть осторожными и внимательными:

максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин;

просьба не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач;

осторожно передвигаться под деревьями – в результате сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.

Из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Морские мины может сорвать с якорей и прибить к берегу. При этом вероятен неконтролируемый подрыв мины, особенно в штормовую погоду.

В случае обнаружения морской мины (мин) или предметов, похожих на них, ни в коем случае их нельзя трогать. Необходимо безотлагательно сообщать по номеру 102.

Фото: «Южный Курьер»