Погода в Одессе 10 октября: будет ли воскресенье теплым?

Завтра, в воскресенье, 10 октября, в Одессе прогнозируют переменную облачность. Без осадков.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью составит 3-5 градусов тепла, днем она поднимется до 14-16 градусов.
По Одесской области переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 0-5 градусов тепла, днем воздух прогреется до 11-16 градусов.
На автодорогах области видимость хорошая.
Фото Марии Котовой