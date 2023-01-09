Погода в Одессе 10 января: снова штормовое предупреждение

Погода в Одессе: ждать ли мороз в воскресенье 8 января? По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в воскресенье, 8 января 2023 года, в Одессе и Одесской области ожидается облачная погода. Возможны небольшие осадки в виде снега. А воздух днем прогреется до плюсовой отметки. ПОДРОБНЕЕ

Какая погода будет в Одессе на Рождество? Завтра, в день православного Рождества, 7 января 2023 года, в Одессе и Одесской области будет облачно. Возможен мелкий снег. К тому же, похолодает. Таков прогноз Гидрометцентра Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ