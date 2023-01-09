Погода в Одессе 10 января: снова штормовое предупреждение

Во вторник, 10 января 2023 года, осадков не прогнозируют, зато будет сильный ветер.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в городе Одессе 10 января
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер юго-восточный 9-14 м/с, порывы 15-17 м/с.
Температура ночью 1-3° тепла, днем 6-8° тепла.
Погода в Одесской области 10 января
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер юго-восточный 9-14 м/с, порывы 15-17 м/с.
Температура ночью 0-5°С тепла, на севере 3-5°С мороза, днем 5-10°С тепла, на севере 0-2°С тепла.
На автодорогах области ночью и утром дымка, видимость 1-2 км.