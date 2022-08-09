Погода в Одессе 10 августа: ветрено и жарко

Завтра, в среду, 10 августа 2022 года, в Одессе и Одесской области ожидается жаркая, но ветреная погода, передает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

По прогнозам синоптиков, в Одессе завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер северный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью +18+20°С, днем +30+32°С.

Температура морской воды +24+25°С.

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По Одесской области облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер северный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 17-22°С, днем 27-32°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Напомним, в ночь на среду, 10 августа 2022 года, а также днем в Одессе и Одесской области усилится ветер. В этой связи в регионе было объявлено штормовое предупреждение.