Погода в Одессе 1 января: на Новый год погода изменится

В первый день нового 2022 года в Одессе будет облачно. Ночью пройдет умеренный дождь. Днем без существенных осадков. Температура воздуха в новогоднюю ночь составит 2-4°С тепла, днем 6-8°С тепла.
В целом погода будет более теплой как для января. А улицы и дороги окончательно избавятся от гололеда.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Ветер ожидается юго-западный, днем северо-западный, 9-14 м/с, днем порывы 15-17 м/с.
Погода в Одесской области 1 января 2022 года
- В Одесской области будет облачно.
- Ночью умеренный дождь, днем местами небольшой дождь.
- Ночью и утром местами туман, гололедица.
- Ветер юго-западный, днем северо-западный, 9-14 м/с, порывы 15-17 м/с.
- Температура ночью 1-6°С тепла, днем 4-9°С тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м, гололедица.