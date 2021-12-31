Погода в Одессе 1 января: на Новый год погода изменится

В первый день нового 2022 года в Одессе будет облачно. Ночью пройдет умеренный дождь. Днем без существенных осадков. Температура воздуха в новогоднюю ночь составит 2-4°С тепла, днем ​​6-8°С тепла.

В целом погода будет более теплой как для января. А улицы и дороги окончательно избавятся от гололеда.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Ветер ожидается юго-западный, днем ​​северо-западный, 9-14 м/с, днем ​​порывы 15-17 м/с.

Погода в Одесской области 1 января 2022 года

В Одесской области будет облачно.

Ночью умеренный дождь, днем ​​местами небольшой дождь.

Ночью и утром местами туман, гололедица.

Ветер юго-западный, днем ​​северо-западный, 9-14 м/с, порывы 15-17 м/с.

Температура ночью 1-6°С тепла, днем ​​4-9°С тепла.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м, гололедица.