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Погода в Одессе 1 января: что прогнозируют синоптики на первый день года

Погода в Одессе 1 января: что прогнозируют синоптики на первый день года

В Одессе новогодняя ночь и первый день 2021 года будут влажными, ветренными, но теплыми. 

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В Одессе с 20:00 31 декабря 2020 года до 20:00 1 января 2021 года будет облачно с прояснениями. Небольшой дождь.

Ветер южный, 9-14 м/с, днем ​​юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-9 °С тепла, днем ​​9-11 °С тепла.

В Одесской области тоже возможен дождь, будет облачно с прояснениями. Ночью и утром местами туман.

Ветер южный, 9-14 м/с, днем ​​юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-9 °С тепла, днем ​​9-14 °С тепла.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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