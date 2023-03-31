Погода в Одессе 1 апреля: ждать ли «шуток»?

Завтра, в субботу, 1 апреля 2023 года, синоптики прогонозируют в Одессе и Одесской области облачную погоду с прояснениями. Возможны небольшие осадки.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе 1 апреля
В Одессе завтрашний день обещает быть облачным с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь.
Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 5-7°С тепла, днем она поднимется до 10-12°С выше нуля.
Погода в Одесской области 1 апреля
По Одесской области ожидается также облачная погода с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь. Ночью и утром местами туман.
Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 2-7°С тепла, днем воздух прогреется до 10-15°С тепла.
На дорогах области ночью и утром местами туман, видимость 500-1000 метров.
Ранее сообщалось, что аварийные бригады энергетиков переведены в усиленный режим из-за неблагоприятных прогнозов синоптиков о навигающейся на Одесскую область непогоде – дожде и сильном ветре.