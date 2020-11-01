Погода в ноябре: синоптики дали прогноз на последний месяц осени

Ноябрь в Украине будет теплее чем обычно в большинстве регионов Украины.

В ноябре 2020 года средняя месячная температура ожидается в пределах 1-8 градусов тепла (в горах 0-3 градусов тепла). В западных областях это около средних многолетних значений, на остальной территории – на 1-1,5 градусов выше средних многолетних значений.

Месячное количество осадков в восточных и Сумской областях будет меньше нормы – 28-32 мм, на остальной территории в пределах средних многолетних значений – 37-65 мм, в горах до 110 мм.

“В ноябре в большинстве областей происходит переход средней суточной температуры воздуха через 5 градусов в сторону понижения, местами на юге Одесской области и Крыму – в декабре, в горных районах, на востоке и северо-востоке страны – в конце октября”, – сказано в сообщении на сайте Укргидрометцентра.

Ранее абсолютный максимум температуры воздуха в ноябре составлял 16-24 градусов тепла, в Черновицкой, центральных, южных областях и в Крыму местами 25-29 градусов.

Абсолютный минимум – 15-24 градусов мороза, в северных, восточных, Днепропетровской и Запорожской областях местами 25-31, на юге Крыма и Одесской области 8-13 градусов мороза.

Среднее месячное количество осадков составляет 30-61 мм, в Карпатах и на Закарпатье до 62-142 мм.

Напомним, что уже в понедельник, 26 октября, в Одессе может начаться отопительный сезон.