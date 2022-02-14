Погода в городе Одесса 15 февраля: будет и мороз, и солнце

Во вторник, 15 февраля в Одессе будет без осадков, ночью до минус 6 мороза, днем до 8 градусов тепла.
Прогноз предоставлен Гидрометцентром Черного и Азовского морей.
15 февраля в Одессе ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 9-14 м/с. Температура ночью 2-4°С мороза, днем 3-5°С тепла.
Погода в Одесской области 15 февраля
Во вторник, 15 февраля, в Одесской области ожидается:
- Переменная облачность;
- Без осадков;
- Ночью и утром местами туман;
- Ветер юго-восточный, 9-14 м/с;
- Температура ночью 1-6°С мороза, днем 3-8°С тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.
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