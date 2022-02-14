Погода в городе Одесса 15 февраля: будет и мороз, и солнце

Праздник вместо войны: Президент Украины обратился к народу Глава украинского государства Владимир Зеленский выступил вечером 14 февраля с обращением к народу. В нем он рассказал, что страна готова справиться с любыми трудностями. А 16 февраля, день, когда по прогнозам, РФ планирует свое вторжение, президент объявил новым праздником, Днем Единения. ПОДРОБНЕЕ

В Одессе всерьез возьмутся за бомбоубежища Вопрос готовности и доступности укрытий поднимался сегодня, 14 февраля, во время аппаратного совещания в Одесском городском совете. ПОДРОБНЕЕ

Спроси у доктора: что такое синдром старческой астении и как с ним бороться? С возрастом все системы нашего организма начинают работать менее слаженно и активно. Нормой считается, если этот процесс постепенный. Но если еще вчера бодрый и энергичный человек пенсионного возраста на глазах превращается в глубокого старика, утратившего интерес к жизни, это может быть проявлением синдрома старческой астении. ПОДРОБНЕЕ