Погода на 6 лютого. У цей день в Одесі очікується мороз, ожеледиця та сильний вітер

Завтра, 6 лютого, в Одесі очікується різка зміна погодних умов.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди на період від 21 год. 5 лютого до 21 год. 6 лютого 2020 р.
В Одесі буде хмарно. Очікуються мокрий сніг, удень опади, ожеледь.
Вітер прогнозують південно-західний, швидкістю 17-22 м/с, вночі місцями пориви, 25-27 м/с.
Видимість при опадах 200-500 м.
Температура повітря вночі становитиме 2-7°С морозу, вдень 2-3°С тепла.
Фото: Карачун
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