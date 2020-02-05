Погода на 6 лютого. У цей день в Одесі очікується мороз, ожеледиця та сильний вітер

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Прогноз погоди на період від 21 год. 5 лютого до 21 год. 6 лютого 2020 р.

В Одесі буде хмарно. Очікуються мокрий сніг, удень опади, ожеледь.

Вітер прогнозують південно-західний, швидкістю 17-22 м/с, вночі місцями пориви, 25-27 м/с.

Видимість при опадах 200-500 м.

Температура повітря вночі становитиме 2-7°С морозу, вдень 2-3°С тепла.

Жителів Одеси закликають максимально обмежити переміщення містом, без гострої потреби не виїжджати на особистому автотранспорті на вулиці Одеси.

Фото: Карачун

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