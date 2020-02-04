Погода на 5 лютого. В Одесі очікуються сильний вітер, значний дощ і туман

Завтра, 5 лютого, в Одесі очікується різка зміна погодних умов.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Прогноз погоди на період від 21 год. 4 лютого до 21 год. 5 лютого 2020 р.

В Одесі буде хмарно. Ввечері, 4 лютого, очікується значний дощ. Вночі та вранці туман.

Вітер прогнозують вночі південний, вдень північно-східний, швидкістю 9-14 м/с. Також можливі пориви вітру в межах 17-22 м/с.

Видимість під час опадів та туману 200-500 м.

Температура повітря вночі становитиме 5-7°С тепла, вдень 7-9°С тепла.

Фото: 24 Канал

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