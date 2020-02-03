Погода на 4 лютого. В Одесі буде невеликий дощ ввечері

Завтра, 4 лютого, в Одесі буде хмарно.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Прогноз погоди на період від 21 год. 3 лютого до 21 год. 4 лютого 2020 р.

В Одесі буде хмарно. Ввечері, 4 лютого, очікується невеликий дощ.

Вітер прогнозують вночі західний, вдень південний, швидкістю 9-14 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 0-2°С тепла, вдень 6-8°С тепла.

Фото: Світлани Матвієнко

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