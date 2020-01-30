Погода на 31 січня. У цей день в Одесі буде невеликий дощ, варто захопити парасольки

Завтра, 31 січня, в Одесі буде хмарно.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди на період від 21 год. 30 січня до 21 год. 3і січня 2020 р.
В Одесі буде хмарно з проясненнями. Ввечері очікується невеликий дощ.
Вітер прогнозують південно-західний, швидкістю 9-14 м/с.
Температура повітря вночі становитиме 0-2°С морозу, вдень 5-7°С тепла.
Фото: Світлани Матвієнко
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