Погода на 30 січня. В Одесі буде без опадів і тепло

Завтра, 30 січня, в Одесі буде хмарно.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Прогноз погоди на період від 21 год. 29 січня до 21 год. 30 січня 2020 р.

В Одесі буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.

Вітер прогнозують західний, вдень західний, 9-14 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 0-2°С тепла, вдень 6-8°С тепла.

Фото: Світлани Матвієнко

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