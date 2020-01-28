Погода на 29 січня. У цей день в Одесі знову дощитиме і буде туман

Завтра, 29 січня, в Одесі буде хмарно.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди на період від 21 год. 27 січня до 21 год. 28 січня 2020 р.
В Одесі буде хмарно.
Вночі без опадів, день буде невеликий дощ. Вночі та вранці туман.
Вітер прогнозують південно-західний, вдень західний, 9-14 м/с.
Температура повітря вночі становитиме 1-3°С тепла, вдень 5-7°С тепла.
Фото: Світлани Матвієнко
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