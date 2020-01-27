Погода на 28 січня. Захопіть парасольку, в Одесі прогнозують дощ і туман

Завтра, 28 січня, в Одесі буде хмарно.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди на період від 21 год. 27 січня до 21 год. 28 січня 2020 р.
В Одесі буде хмарно та йтиме дощ. Вночі та вранці туман.
Вітер прогнозують східний, вдень південно-східний, 7-12 м/с.
Температура повітря вночі становитиме 2-4°С тепла, вдень 4-6°С тепла.
Фото: Світлани Матвієнко
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