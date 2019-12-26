Погода на 27 грудня. В Одесі будуть сильний вітер та невеликі опади

Завтра, 27 грудня, в Одесі вранці та вдень дощитиме.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

В Одесі буде хмарно.

Вночі без істотних опадів, однак вранці та вдень невеликі опади.

Вітер прогнозують північно-західний швидкістю 9-14 м/с, вранці та вдень будуть пориви вітру в межах 15-18 м/с.

Температура повітря вночі та вдень становитиме 2-4°С тепла.

Фото: Одесса-медиа

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