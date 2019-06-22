Погода на 23 июня. Жара не спадет

Синоптики прогнозируют на завтра переменную облачность. Без осадков.
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, ветер будет восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 18-23° С, днем 30-35°С.
Синоптики прогнозируют на завтра переменную облачность. Без осадков.
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, ветер будет восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 18-23° С, днем 30-35°С.
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