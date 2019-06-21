Погода на 22 июня. Жара не сдает своих позиций

Синоптики прогнозируют в субботу переменную облачность, без осадков.
Ветер ночью переменных направлений, 2-5 м/с, днем юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 21-23 °С, днем 30-32 °С.
Температура морской воды 25-26 °С.
Синоптики прогнозируют в субботу переменную облачность, без осадков.
Ветер ночью переменных направлений, 2-5 м/с, днем юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 21-23 °С, днем 30-32 °С.
Температура морской воды 25-26 °С.
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