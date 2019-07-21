Погода на 22 июля. Синоптики обещают грозу

В понедельник в Одессе пройдет кратковременный дождь, гроза.

Как сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей, ветер будет западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 16-21°C, днем 27-32 °C.

Фото: Марина Завгороднюк