Погода на 18 січня. На Одесу насувається незначне похолодання

Завтра, 18 січня, в Одесі опадів не прогнозують.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди на період від 21 год. 17 січня до 21 год. 18 січня 2020 р.
В Одесі буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів.
Вітер прогнозують південно-східний швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря вночі становитиме від 1°С морозу до 1°С тепла, вдень 2-4°С тепла.
Фото: Світлани Матвієнко
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