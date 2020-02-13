Погода на 14 лютого. У День закоханих в Одесі буде вітряно та хмарно

Завтра, 14 лютого, в Одесі опадів не прогнозують.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Прогноз погоди на період від 21 год. 13 лютого до 21 год. 14 лютого 2020 р.

В Одесі буде мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер прогнозують південний, швидкістю 7-12 м/с, вдень – південно-східний 9-14 м/с.

Також можливі пориви вітру в межах 15-17 м/с.

Температура повітря вночі становитиме від 1° С морозу до 1°С тепла, вдень 7-9°С тепла.

Фото: Одесская жизнь

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!