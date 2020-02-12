Погода на 13 лютого. У цей день в Одесі буде хмарно

Завтра, 13 лютого, в Одесі опадів не прогнозують.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Прогноз погоди на період від 21 год. 12 лютого до 21 год. 13 лютого 2020 р.

В Одесі буде мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер прогнозують західний, швидкістю 9-14 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 0-2°С морозу, вдень 6-8°С тепла.

Фото: Одесская жизнь

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