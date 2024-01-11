Новости Одессы и Одесской области

Погода на 12 января: в части Одесской области прогнозируют сильный мороз

Погода на 12 января: в части Одесской области прогнозируют сильный мороз

В пятницу, 12 января, в Одессе и области прогнозируют переменную облачность, ночью небольшой снег, гололедица, ветер северо-западный, 9-14 м/с. Холоднее всего будет на севере Одесского региона — до 10 °С мороза.

Об этом информирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

Завтра, 12 января, в Одессе будет облачно с прояснениями. Ночью выпадет небольшой снег.

Сохранится гололедица.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 2-4°С мороза, днем 0-2°С мороза.

Погода в Одесской области

По Одесской области — облачно с прояснениями. Ночью и утром небольшой снег. Гололедица.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с, ночью местами порывы, 15-17 м/с.

Температура ночью 2-7 ° С мороза, днем 0-5 ° С мороза.

На севере ночью и днем до 10 ° С мороза.

На дорогах области гололедица, ночью местами видимость во время снега 1-2 км.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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