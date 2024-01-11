Погода на 12 січня: у частині Одеської області прогнозують сильний мороз

У п’ятницю, 12 січня, в Одесі та області прогнозують мінливу хмарність, уночі невеликий сніг, ожеледиця, вітер північно-західний, 9-14 м/сек. Найхолодніше буде на півночі Одеського регіону – до 10°С морозу.
Про це інформує Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
Завтра, 12 січня, в Одесі буде хмарно із проясненнями. Уночі випаде невеликий сніг.
Збережеться ожеледиця.
Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
Температура вночі 2-4° морозу, вдень 0-2° морозу.
Погода в Одеській області
На Одещині – хмарно з проясненнями. Вночі та вранці невеликий сніг. Ожеледиця.
Вітер північно-західний, 9-14 м/с, уночі місцями пориви, 15-17 м/с.
Температура вночі 2-7°С морозу, вдень 0-5°С морозу.
На півночі вночі та вдень до 10°С морозу.
На дорогах області ожеледиця, вночі місцями помітна під час снігу 1-2 км.