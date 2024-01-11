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Погода на 12 січня: у частині Одеської області прогнозують сильний мороз

Погода на 12 січня: у частині Одеської області прогнозують сильний мороз

У п’ятницю, 12 січня, в Одесі та області прогнозують мінливу хмарність, уночі невеликий сніг, ожеледиця, вітер північно-західний, 9-14 м/сек. Найхолодніше буде на півночі Одеського регіону – до 10°С морозу.

Про це інформує Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

Завтра, 12 січня, в Одесі буде хмарно із проясненнями. Уночі випаде невеликий сніг.

Збережеться ожеледиця.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі 2-4° морозу, вдень 0-2° морозу.

Погода в Одеській області

На Одещині – хмарно з проясненнями. Вночі та вранці невеликий сніг. Ожеледиця.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с, уночі місцями пориви, 15-17 м/с.

Температура вночі 2-7°С морозу, вдень 0-5°С морозу.

На півночі вночі та вдень до 10°С морозу.

На дорогах області ожеледиця, вночі місцями помітна під час снігу 1-2 км.

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