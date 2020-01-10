Погода на 11 січня. В Одесі можливі сильні пориви вітру

Завтра, 11 січня, в Одесі без опадів.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Прогноз погоди на період від 21 год. 10 січня до 21 год. 11 січня 2020 р.

В Одесі буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів.

Вітер прогнозують південно-західний швидкістю 5-10 м/с, вдень північно-західний, 9-14 м/с..

Температура повітря вночі становитиме від 1°С морозу до 1°С тепла, вдень 6-8°С тепла.

Фото: УСІ

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