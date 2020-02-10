Погода на 11 лютого. В Одесі буде дощ та сильні пориви вітру

Завтра, 11 лютого, в Одесі буде вітряно.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Прогноз погоди на період від 21 год. 7 лютого до 21 год. 8 лютого 2020 р.

В Одесі буде хмарно з проясненнями.

Вночі та вранці невеликі опади, переважно у вигляді дощу, вдень без істотних опадів.

Вітер прогнозують південно-західний, швидкістю 9-14 м/с, можливі пориви в межах 15-20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 3-5°С тепла, вдень 8-10°С тепла.

Фото: Юлії Сущенко

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