Погода на 1 лютого. В Одесі буде тепло, часом дощитиме

Завтра, 1 лютого, в Одесі буде хмарно.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Прогноз погоди на період від 21 год. 31 січня до 21 год. 1 лютого 2020 р.

В Одесі буде хмарно з проясненнями. Часом очікується невеликий дощ.

Вітер прогнозують західний, швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 1-3°С тепла, вдень 8-10°С тепла.

Фото: Світлани Матвієнко

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!