Погода на 1 лютого. В Одесі буде тепло, часом дощитиме

Завтра, 1 лютого, в Одесі буде хмарно.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди на період від 21 год. 31 січня до 21 год. 1 лютого 2020 р.
В Одесі буде хмарно з проясненнями. Часом очікується невеликий дощ.
Вітер прогнозують західний, швидкістю 7-12 м/с.
Температура повітря вночі становитиме 1-3°С тепла, вдень 8-10°С тепла.
Фото: Світлани Матвієнко
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