Погода 7 июня. Будет облачно

На автодорогах области ночью и утром прогнозируется дымка, видимость не превысит 1-2 км.

Как сообщают в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, по Одессе и области завтра снова ожидается местами кратковременный дождь с грозой, местами сильный, возможен град.

Ветер юго-восточный, до 10 м/с, во время грозы – до 20 м/с.

Температура воздуха:

ночью – по Одессе 18-20 °С, по области 16-21 °С тепла,

днем – по Одессе и области + 24-26 °С, по области + 24-29 °С.

Морская вода прогреется до 21-22 °С.