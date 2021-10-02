Погода 3 октября: что ждет одесситов в первое октябрьское воскресенье

Завтра, в воскресенье, 3 октября, в Одессе ожидается переменная облачность. Без осадков.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью +7+9 °С, днем +16+18 °С.
Погода в Одесской области
По Одесской области синоптики прогнозируют переменную облачность. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью составит 4-9 °С тепла, местами на поверхности почвы заморозки 0-2 ° С, днем +15+20 °С.
На автодорогах области видимость хорошая.
Фото Марии Котовой