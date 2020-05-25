Погода 26 мая: в Одессе будет пасмурно и дождливо

Прогноз погоды на период с 22:00 25 мая до 22:00 26 мая: в Одессе снова будет пасмурно, в первой половине дня возможны кратковременные дожди.
22:00 25 мая: 11-12°С, облачно
01:00 26 мая: 11-12°С, кратковременный дождь
05:00 26 мая: 10-11°С, кратковременный дождь
08:00 26 мая: 12-13°С, кратковременный дождь
11:00 26 мая: 15-16°С, облачно
14:00 26 мая: 16-17°С, кратковременный дождь
17:00 26 мая: 16-17°С, облачно с прояснениями
20:00 26 мая: 13-14°С, облачно с прояснениями
23:00 26 мая: 11-12°С, облачно
Ветер в течение дня прогнозируют юго-восточный со скоростью 7-1о м/с.
Вода в море прогреется до 12-13°С.