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Новости Одессы и Одесской области

Погода 26 мая: в Одессе будет пасмурно и дождливо

Погода 26 мая: в Одессе будет пасмурно и дождливо

Прогноз погоды на период с 22:00 25 мая до 22:00 26 мая: в Одессе снова будет пасмурно, в первой половине дня возможны кратковременные дожди.

22:00 25 мая: 11-12°С, облачно

01:00 26 мая: 11-12°С, кратковременный дождь

05:00 26 мая: 10-11°С, кратковременный дождь

08:00 26 мая: 12-13°С, кратковременный дождь

11:00 26 мая: 15-16°С, облачно

14:00 26 мая: 16-17°С, кратковременный дождь

17:00 26 мая: 16-17°С, облачно с прояснениями

20:00 26 мая: 13-14°С, облачно с прояснениями

23:00 26 мая: 11-12°С, облачно

Ветер в течение дня прогнозируют юго-восточный со скоростью 7-1о м/с.

Вода в море прогреется до 12-13°С.

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