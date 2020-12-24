Погода 25 декабря: каким будет в Одессе праздник католического Рождества?

Завтра, в пятницу, 25 декабря, в Одессе ожидается облачная погода. Небольшой дождь. Ночью и утром туман.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Ветер южный, 9-14 м/с.
Температура ночью 4-6 °С тепла, днем 9-11 °С тепла.
по Одесской области облачно. Местами небольшие осадки. Ночью и утром местами туман.
Ветер южный, 9-14 м/с, ночью местами порывы, 15-18 м/с.
Температура ночью 1-6 °С тепла, днем 7-12 °С тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.
Фото Ивана Мягченкова