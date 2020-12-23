Погода 24 декабря: Одессу накроет туман

Завтра, в четверг, 24 декабря, в Одессе ожидается облачная погода. Небольшой дождь. Ночью и утром туман, сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Ветер южный, 7-12 м/с.
Температура ночью 2-4 °С тепла, днем 7-9 °С выше нуля.
По Одесской области облачно. Местами небольшие осадки, днем в виде дождя. Ночью и утром местами слабый гололед, гололедица. Ночью и утром туман.
Ветер южный, 7-12 м/с.
Температура ночью 0-5 °С тепла, днем 5-10 °С тепла.
На автодорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м.