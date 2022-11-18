Погода: 19 ноября в Одессе будут дождь и ветер

Ночью, 19 ноября, ожидаются порывы южного ветра 15-20 м/с и дождь. Днем станет спокойнее, а воздух днем прогреется до ​11-13°С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

В субботу, 19 ноября 2022 года в Одессе будет облачно с прояснениями. Дождь. Днем без существенных осадков.

Ветер южный, днем ​​северо-западный 9-14 м/с, ночью порывы 15-20 м/с. Температура ночью 7-9°С тепла, днем ​​11-13°С.

По Одесской области

Облачно с прояснениями. Дождь. Днем без существенных осадков.

Ветер южный, днем ​​северо-западный 9-14 м/с, ночью порывы 15-20 м/с. Температура ночью 4-9°С тепла, днем ​​8-13°С.

На дорогах области местами видимость во время дождя 1-2 км

В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин.

Просьба не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями – в результате сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.