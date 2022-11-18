Погода: 19 ноября в Одессе будут дождь и ветер

Ночью, 19 ноября, ожидаются порывы южного ветра 15-20 м/с и дождь. Днем станет спокойнее, а воздух днем прогреется до 11-13°С.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
В субботу, 19 ноября 2022 года в Одессе будет облачно с прояснениями. Дождь. Днем без существенных осадков.
Ветер южный, днем северо-западный 9-14 м/с, ночью порывы 15-20 м/с. Температура ночью 7-9°С тепла, днем 11-13°С.
По Одесской области
Облачно с прояснениями. Дождь. Днем без существенных осадков.
Ветер южный, днем северо-западный 9-14 м/с, ночью порывы 15-20 м/с. Температура ночью 4-9°С тепла, днем 8-13°С.
На дорогах области местами видимость во время дождя 1-2 км
В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин.
Просьба не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями – в результате сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.