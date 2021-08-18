Новости Одессы и Одесской области

Погода 19 августа: Одессу может накрыть гроза

Погода 19 августа: Одессу может накрыть гроза

Завтра, в четверг, 19 августа, в Одессе и Одесской области объявлено штормовое предупреждение из-за возможной грозы.

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе ожидается переменная облачность. Ночью и утром дождь, гроза. Днем без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью +17+19 °С, днем +24+26 °С.

По Одесской области переменная облачность. Ночью и утром местами сильный дождь, гроза. Днем без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, ночью и утром во время грозы шквал 15-20 м/с.

Температура ночью +14+19 °С, днем +22+27 °С.

На автодорогах области ночью и утром видимость во время дождя 1-2 км.

Фото: odnews.info

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Редакция ПРОФИЛЬ

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