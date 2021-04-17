Погода 18 апреля: в Одесской области возможны заморозки

Завтра, в воскресенье, 18 апреля, в Одессе синоптики прогнозируют переменную облачность. Без существенных осадков.
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 4-6 °С тепла, 10-12 °С выше нуля.
По Одесской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 1-6 °С тепла, на поверхности почвы, местами в воздухе возможны заморозки 0-3°С, днем 10-15°С тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
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