Погіршення погодних умов в Одесі очікується уже сьогодні: одеситам радять обмежити пересування містом

У зв’язку зі зміщенням активного південного циклону на території Одеської області з 20:00 4 лютого очікується ускладнення погодних умов на найближчі дні – сильний дощ, різке зниження температури, ожеледь і снігопад.

Про це пише пресслужба Одеської міської ради.

Ускладнення погодних умов 5-6 лютого відповідає І рівню небезпеки (жовтому). Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на дорогах і вулицях.

У зв’язку з цим одеська мерія звертається до жителів міста з проханням: максимально обмежити переміщення містом, без нагальної потреби не виїжджати на особистому автотранспорті на вулиці Одеси.

Також прохання не паркувати автомобілі на проїжджій частині – це ускладнить роботу снігоприбиральної техніки.

Літнім людям, вагітним жінкам і дітям рекомендовано максимально обмежити перебування на вулиці.

Одеситів просять бути пильними і не залишати транспортні засоби під деревами і лініями електропередач, оскільки внаслідок негоди можливе падіння гілок і кабелів.

Фото: Тростянецька РДА

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