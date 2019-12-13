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Новости Одессы и Одесской области

Погибли ученые, сгорели ценные коллекции: в Одессе рассказали о потерях после пожара в институте морской биологии

Погибли ученые, сгорели ценные коллекции: в Одессе рассказали о потерях после пожара в институте морской биологии

В Доме Асвадурова на улице Троицкой, помимо экономического колледжа, распологалось еще несколько организаций.

В частности, офис института морской биологии НАН Украины.

Во время пожара, произошедшего там 4 декабря, погибло двое научных сотрудника учреждения.

Так, заживо сгорели директор 61-летний директор института, доктор наук Борис Александров, а также 65-летняя научный секретарь Галина Иванович.

Об этом сообщили на заседании комиссии НАН Украины, передает pushkinska.net.

В пылавшем здании были ценные для науки коллекции, находки, которые должны были попасть в археологический музей. Они безвозвратно утеряны.

Также огонь уничтожил документы, электронные носители, библиотеку, исследовательские материалы – биологические образцы. Пострадать могли также экспонаты музейного запасника, располагавшегося во дворе здания.

В целом, по предварительным подсчетам, пожар нанес институту ущерба на два миллиона гривен.

Все, что удалось сохранить, – это некоторые “живые культуры”, которые в целях исследований сотрудники забрали домой.

Куда переведут сотрудников института, пока точно не известно. Пока они работают в онлайн режиме.

Фото: pushkinska.net, Мария Котова

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Татьяна
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Татьяна

Это тяжелейшая утрата для всей науки Украины… царствие небесное всем кто погиб в этом ужасном пожаре…

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