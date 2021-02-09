Новости Одессы и Одесской области

Погибли девять человек: суд вынес приговор водителю бензовоза, который въехал в маршрутку под Одессой

Погибли девять человек: суд вынес приговор водителю бензовоза, который въехал в маршрутку под Одессой

В Одессе суд внес приговор водителю бензовоза, который под Одессой въехал в пассажирский микроавтобус “Овидиополь – Одесса”. 

Это произошло 21 сентября 2019 года недалеко от села Прилиманское, тогда в результате ДТП погибли 9 человек.

Водителя грузовика признали виновным и приговорили к 10 годам лишения свободы, сообщили в прокуратуре Одесской области. Сообщается, что по данным следствия, водитель бензовоза не справился с управлением машиной.

Впрочем, после этого трагического ДТП в сети “гуляло” еще несколько версий причины ДТП. Так, очевидцы в соцсетях утверждали, что у грузовика лопнуло колесо, после чего его выбросило на «встречку». Также некоторые писали, что на участке, где все произошло, разбита дорога, и там часто происходят аварии.

 

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить