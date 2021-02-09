Погибли девять человек: суд вынес приговор водителю бензовоза, который въехал в маршрутку под Одессой

В Одессе суд внес приговор водителю бензовоза, который под Одессой въехал в пассажирский микроавтобус “Овидиополь – Одесса”.

Это произошло 21 сентября 2019 года недалеко от села Прилиманское, тогда в результате ДТП погибли 9 человек.

Водителя грузовика признали виновным и приговорили к 10 годам лишения свободы, сообщили в прокуратуре Одесской области. Сообщается, что по данным следствия, водитель бензовоза не справился с управлением машиной.

Впрочем, после этого трагического ДТП в сети “гуляло” еще несколько версий причины ДТП. Так, очевидцы в соцсетях утверждали, что у грузовика лопнуло колесо, после чего его выбросило на «встречку». Также некоторые писали, что на участке, где все произошло, разбита дорога, и там часто происходят аварии.